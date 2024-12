Reprodução/ViralPress Turista alemã foi atacada por tubarão na Tailândia





Uma turista alemã foi atacada por um tubarão em uma praia da Tailândia enquanto nadava. O incidente foi presenciado por banhistas que estavam no local, na última sexta-feira (29). Ela foi socorrida até a areia pelas pessoas que viram o ataque enquanto sangrava devido ao ferimento de 30 cm na perna esquerda.

Elke Maier , de 57 anos, foi atacada pelo animal na praia de Khao Lak , em frente ao seu hotel em Phang Nga, uma província tailandesa . A mulher foi levada às pressas para o hospital local antes de ser transferida para uma unidade maior em outra cidade para uma cirurgia de emergência.

Ela está se recuperando desde então e ainda passará por uma segunda nesta segunda (2), relata a mídia local. De acordo com a polícia, o animal que a atacou é da espécie tubarão-touro , que se acredita ter cerca de 1,5 m de comprimento.

"A condição da vítima melhorou muito e ela passará por outra cirurgia esta noite se continuar se recuperando bem. A turista tem seguro de viagem e nós fornecemos documentação para apoiá-la. A Embaixada Alemã também ajudará”, disse o tenente-coronel da polícia, Ekkachai Siri, à imprensa local. Os policiais estão procurando o tubarão para que ele possa ser capturado e realocado.

Tubarão-touro

O especialista em ecossistemas marinhos Thon Thamrongnawasawat, que estudou tubarões em águas tailandesas, confirmou que o responsável pelo ataque era um tubarão-touro.

“O tubarão pode ter nadado ao longo do fundo do mar e notado pernas se movendo, confundindo-as com presas. Houve apenas uma mordida, sem mais luta, mordidas ou tentativas de se alimentar. Então acreditamos que ele reconheceu que a turista não era sua presa natural e a soltou”, acrescentou.

Elke tinha uma grande ferida com marcas de dentes de cerca de 15 cm de largura e 30 cm de comprimento. Os moradores locais relataram avistamentos de tubarões alguns dias antes — um deles chegou a ser capturado. No entanto, eles não identificaram a espécie.

O turista Friedrich Bach, também da Alemanha, disse ao Daily Mail que "as condições no mar estavam calmas, mas depois houve um certo pânico”. “Eu podia ouvir gritos e pessoas ajudando uma mulher. Estavam gritando ‘tubarão, tubarão’. Estou com medo de voltar para o mar”, relatou.

Região de turismo

Autoridades locais e representantes do turismo iniciaram medidas para proteger a imagem da região, que é popular entre visitantes internacionais.

Lertsak Ponklin, presidente da Associação de Negócios de Turismo de Phang Nga, destacou a importância de estudar o comportamento dos tubarões na área e de reforçar a segurança: “Devemos tomar medidas para evitar que a província se torne um terreno fértil para tubarões. Precisamos implementar precauções e aumentar o número de salva-vidas nas praias.”





Phang Nga fica no oeste da Tailândia, ao longo da costa do Mar de Andamão, estendendo-se até a Baía de Bengala. A região abriga tubarões de diversas espécies, como tubarões-de-recife, tubarões-tigre, tubarões-touro, tubarões-cinzentos-de-recife e tubarões-martelo. Todos eles são capazes de atacar humanos, mesmo que não seja recorrente.