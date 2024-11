Animalia / Reprody=ução Tubarão-lixa morde mulher em Fernando de Noronha





Uma mulher de 46 anos foi mordida por um tubarão enquanto nada na Praia do Porto em Fernando de Noronha . O caso aconteceu na tarde da terça-feira (19).

A vítima não foi identificada. Ela não teve ferimentos sérios e foi resgata logo após a mordida por ma embarcação que a levou de volta à ilha e ao hospital.

De acordo com a administração da ilha, a mordida de tubarão teve aproximadamente 10 centímetros de comprimento. A mordedura superior foi superficial e machucou a pele; a interior chegou ao tecido subcutâneo.

Depois de ser levada ao Hospital São Lucas, único do local, a mulher foi atendida e recebeu alta hospitalar na própria terça-feira.

Mordida de tubarão-lixa

De acosto com o Cemit (Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões de Pernambuco), a mulher foi mordida por um tubarão-lixa, considerada uma das espécies menos agressivas de tubarão. Ela, inclusive, é frequentemente exposta em aquários para o público acariciar.

O Cemit acredita que o animal fez uma “mordida investigativa” após se encontrar com a mulher na água. É uma forma inicial de defesa sem ser, necessariamente, com ideia de violência.

“A turista relatou que nadava [...] sem snorkel (óculos de mergulho), nas proximidades de uma embarcação onde estavam vários tubarões-lixa (Ginglymostoma cirratum) quando, de repente, percebeu a mordida na região localizada na parte superior e lateral do fêmur”, disse a Administração da Ilha, em nota.

A turista explicou que trombou com o tubarão enquanto nadava. Ela contou, ainda, que tinha vários tubarões na água quando foi mordida, de acordo com UOL. O comitê fez um apelo para as pessoas não se aproximarem propositalmente de animais.