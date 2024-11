Reprodução/BBC Encontro entre a mulher mais baixa e a mais alta do mundo





Rumeysa Gelgi , a mulher mais alta do mundo, com 2,15m de altura, e Jyoti Amge , a mais baixa do mundo, com 63 cm, se encontraram pela primeira vez na última terça-feira (19), em Londres (Inglaterra), em um evento para celebrar o 20º Dia Mundial dos Recordes do Guinness, comemorado oficialmente nesta quinta-feira (21) pelo Guinness Book .

Aos 24 anos, Rumeysa chegou a essa altura por conta de uma síndrome chamada Weaver , que faz com que a pessoa cresça muito e rápido. Em entrevista para a BBC, ela disse que "toda desvantagem pode ser transformada em uma vantagem para você, então aceite-se como você é, esteja ciente do seu potencial e dê o seu melhor".

Ela comemorou estar no livro dos recordes , mesmo com a condição que limita seus movimentos. "É uma honra receber Rumeysa de volta aos livros de recordes. Seu espírito indomável e orgulho de se destacar da multidão são uma inspiração", afirmou Craig Glenday, editor-chefe do Guinness World Records.

O encontro

Jyoti, atriz indiana considerada a mulher mais baixa do mundo, comentou sobre o encontro. "Foi tão gostoso conhecer a mulher mais alta do mundo pela primeira vez. Ela é tão bem-humorada, me sinto muito confortável com ela", disse.

"Percebi que eu e Jyoti temos muito em comum. Nós duas amamos autocuidado, maquiagem, fazer as unhas e joias" completou Rumeysa. A diferença de altura entre elas é de cerca de 1,50m.