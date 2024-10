Reprodução Dois homens mascadores e portando objetos semelhantes a facões se enfrentaram em rua movimentada da cidade londrina

Uma cena inusitada deixou em pânico transeuntes que circulavam por uma rua movimentada de Londres, na Inglaterra. Dois homens mascarados e armados com objetos semelhantes a facões se enfrentaram em plena luz do dia, assustando quem passava pelo local no momento, na última segunda-feira (14).

O suposto duelo foi registrado por um passante e postado nas redes sociais, viralizando em seguida. A polícia foi acionada, mas ao chegar ao local a dupla de mascarados já tinha ido embora. Foram feitas buscas pela região, mas ninguém foi preso.

No vídeo, é possível ouvir as pessoas gritando para que parassem com aquele duelo, típico de “tempos medievais”, considerou uma delas. As informações são do Daily Mail.