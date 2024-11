Montagem/Fotos: Agência Brasil O general da reserva Mario Fernandes e o ex-presidente Jair Bolsonaro

Durante seu último mês de governo, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) teria negado um pedido para substituir o ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, que se opunha à tentativa de golpe de Estado. A solicitação foi feita pelo secretário-executivo da Secretaria-Geral da Presidência, o general Mário Fernandes, preso nesta terça-feira (19) no âmbito da Operação Contragolpe, da Polícia Federal (PF).

A conversa entre Fernandes e Bolsonaro aconteceu no dia 8 de dezembro de 2022, segundo a investigação da PF. No dia 10, em conversa com Marcelo Câmara, assessor especial de Bolsonaro, o general contou que fez o pedido ao então presidente devido à resistência de Nogueira em avançar com o plano para impedir a posse de Lula.

“Cara, eu tô aloprando por aqui. E eu queria que tu reforçasse também, pô, eu falei com o [capitão Sérgio Rocha] Cordeiro [assessor de Bolsonaro] ontem, falei com o presidente. Porra, cara, eu tava pensando aqui, sugeri o presidente até, porra, ele pensar em mudar de novo o MD [ministro da Defesa], porra. Bota de novo o general Braga Netto lá. General Braga Netto tá indignado, porra, ele vai ter um apoio mais efetivo. Reestrutura de novo, porra”, contou Fernandes.

O general, então, conta a resposta de Bolsonaro: “Ah, não, porra, aí vão alegar que eu tô mudando isso pra dar um golpe”. Fernandes prossegue o diálogo com Marcelo Câmara: “Porra, negão. Qualquer solução, Caveira [apelido de Marcelo Câmara], tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. Então, meu amigo, parti pra cima, apoio popular é o que não falta”.

A transcrição da conversa consta no relatório da PF que embasou a Operação Contragolpe que revelou, além da trama golpista, um plano para matar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), e o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Tentativa golpista

As mensagens de Fernandes a Câmara foram encontradas pela PF nos equipamentos eletrônicos apreendidos com o general em fevereiro deste ano, quando foi deflagrada a operação Tempus Veritatis, que mira os membros da ala bolsonarista envolvidos no planejamento do golpe de Estado. Na conversa, o oficial fala sobre a alternativa de provar uma suposta fraude nas urnas eletrônicas.

“Nós fomos com o [general Rodrigo] Vergara [então assessor do Ministério da Defesa], fizemos aquela entrevista com o garoto [hacker que supostamente teria conhecimento para invadir as urnas], tá? O Vergara, a posição dele foi que foram importantes dados passados por ali que finalmente alguém mostrou uma porta de entrada, né? É o jeito do Vergara. Não tem aquela empolgação toda. Foi semana passada. Tava em cima do fechamento do relatório, né? Então a gente sabia que não ia refletir diretamente no relatório”, disse Fernandes.

“Eu forcei a barra e aí nós pedimos pro garoto, e ele prometeu fazer até o final dessa semana um protótipo do código que ele teria feito lá atrás, quando ele foi demandado pelos representantes dos partidos políticos, né? Que diz ele que ele colocou na nuvem quando os caras baixaram o código dele, certo? O código malicioso, ele teria deletado.”

“Ele disse que até o final da semana ia preparar um, pra que o MD, com o seu pessoal técnico, pudesse preparar um bot, ou seja, uma ferramenta de busca. Com o código dele, é uma ferramenta de busca por semelhança, né? E aí faz um bot, faz uma varredura no código-fonte do sistema eleitoral, pra ver se encontra alguma linha, dentre aquelas milhões de linhas, semelhante às linhas do código dele. E aí nós estamos nessa”, contou.

Além de Mario Fernandes, a Operação Contragolpe prendeumais três 'kids pretos': o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo e o major Rafael Martins de Oliveira. O policial federal Wladimir Matos Soares também foi preso. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos no Rio de Janeiro, Goiás, Amazonas e Distrito Federal.