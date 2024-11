Divulgação/@PhoenixPolice Policia foi acionada por vizinhos





Imagens de uma câmera corporal usada por policiais de Phoenix , cidade no Arizona ( EUA ), mostram o resgate de um homem preso dentro de um carro, que estava submerso em uma piscina. Caso aconteceu na madrugada do dia 1º de novembro.

Testemunhas ligaram para o Departamento de Polícia depois de ver um carro cair em uma piscina residencial, pouco depois das 2 da manhã na noite de Halloween .





Quando os policiais chegaram, eles pularam na piscina, no teto do carro e começaram a bater na janela do teto solar com uma barra de metal, de acordo com imagens de uma câmera corporal divulgadas pela polícia nesta terça-feira (12).

Resgate

Os policiais conseguiram quebrar o vidro e o homem, vestindo um colete amarelo de operário, pula pelo teto do veículo e sai da água, como mostram as imagens. Ele parece dar um sinal de positivo para os homens que salvaram sua vida.

Os policiais conseguiram retirar com segurança o homem desorientado da piscina. No vídeo, é possível ouvir os agentes se certificando de que o motorista era a única pessoa no carro. O motorista foi levado para um hospital da área por precaução.