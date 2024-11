JIM WATSON/ AFP Donald Trump venceu as eleições dos Estados Unidos e assumirá novamente como presidente do país, após conquistar 295 delegados

O presidente eleito dos Estados Unidos , Donald Trump , está acelerando a formação de sua equipe para o segundo mandato, que terá início em janeiro de 2025.

Entre os primeiros nomes anunciados, estão figuras de confiança que já trabalharam com Trump em campanhas e na Casa Branca .

Confira os principais nomes confirmados:

Susie Wiles: Chefe de Gabinete

Susie Wiles foi a primeira integrante da equipe de Trump confirmada para o novo governo. Com atuação decisiva na vitória de Trump, ela será a chefe de Gabinete, posição similar ao cargo de ministro da Casa Civil no Brasil.

Wiles será responsável por coordenar atividades do governo e o funcionamento de secretarias. Ela atuou em campanhas anteriores de Trump e foi peça central no direcionamento da terceira campanha presidencial do republicano.

Elise Stefanik: Representante dos EUA na ONU

A deputada Elise Stefanik, que atualmente ocupa posição de liderança no Partido Republicano na Câmara dos Representantes, foi escolhida por Trump para ser a embaixadora dos EUA na ONU.

Conhecida pela forte lealdade a Trump, Stefanik deverá representar a visão isolacionista que o novo governo pretende adotar. A nomeação precisa ser confirmada pelo Senado.

Tom Homan: Responsável pelas fronteiras

Tom Homan, que dirigiu o departamento de Imigração e Alfândega durante o primeiro mandato de Trump, assumirá o controle das políticas de segurança fronteiriça. Chamado pelo presidente eleito de “czar da fronteira”, ele terá a missão de fiscalizar as fronteiras dos EUA com o México e Canadá, além de coordenar a segurança migratória marítima e aérea.

Stephen Miller: Vice-chefe de Governo para a Política

Stephen Miller, conselheiro próximo de Trump, foi responsável por políticas rígidas de imigração no primeiro mandato, como o muro na fronteira com o México. Ele foi anunciado como vice-chefe de Governo para a Política.

Marco Rubio: Secretário de Estado

Trump também indicou o senador da Flórida, Marco Rubio, para a posição de Secretário de Estado, equivalente ao cargo de ministro das Relações Exteriores.

Rubio é um aliado leal e desempenhará um papel central na política externa dos Estados Unidos.

Mike Waltz: Conselheiro de Segurança Nacional

O deputado republicano Mike Waltz foi indicado para o cargo de Conselheiro de Segurança Nacional. Veterano de guerra e crítico da China, ele deverá atuar em temas críticos de segurança, como apoio militar à Ucrânia e estratégias para enfrentar tensões com o Irã e seus aliados na região do Oriente Médio.

Kristi Noem: Secretária de Segurança Interna

Trump nomeou Kristi Noem, governadora da Dakota do Sul, para chefiar o Departamento de Segurança Interna, órgão responsável por controlar as fronteiras, administrar a imigração e responder a desastres.

Lee Zeldin: Chefe da Agência de Proteção Ambiental

O ex-deputado Lee Zeldin assumirá a Agência de Proteção Ambiental, prometendo reduzir regulações ambientais e incentivar o desenvolvimento do setor energético, ao mesmo tempo em que defende padrões elevados de proteção ambiental.

Mike Huckabee: embaixador em Israel

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, escolheu nesta terça-feira (12) o ex-governador de Arkansas Mike Huckabee como embaixador em Israel.

Ele "ama Israel e o povo de Israel e, da mesma forma, o povo de Israel o ama", afirmou o presidente eleito em comunicado.