JIM WATSON Donald Trump conquistou 93 delegados apenas com os estados-pêndulo





A Associated Press (AP) declarou que o candidato eleito na corrida presidencial nos EUA , Donald Trump , venceu no Arizona , depois das atualizações dos votos nos condados terem aumentado a vantagem do republicano, colocando o estado fora do alcance da democrata Kamala Harris .

Com a vitória no último estado-pêndulo que ainda estava apurando as urnas, Donald Trump adquiriu os 11 votos eleitorais do Arizona. A projeção foi feita pela AP neste sábado (9) à noite. Com o resultado, o republicano venceu em todos os sete estados-pêndulo (ou estados-chave) da corrida à Casa Branca.

A vitória de Trump acabou com as esperanças dos democratas do Arizona, que buscaram continuar sua ascensão, que começou com a vitória em 2018 de uma cadeira no Senado há muito ocupada pelos republicanos e continuou em 2020 e 2022.

Os 7 estados que definiram as eleições

Os estados-pêndulo são aqueles que não têm preferência política clara e decidem, na prática, quem será o próximo presidente. Durante as campanhas, eles eram disputados assiduamente pelos dois lados.

Trump garantiu votos suficientes para um novo mandato como presidente dos Estados Unidos ainda na quarta-feira (6). Agora, ele tem 312 votos do Colégio Eleitoral, contra 226 de Kamala Harris.

Nos Estados Unidos, a apuração dos votos é de responsabilidade de cada estado. A contagem oficial pode demorar semanas, e o resultado é tradicionalmente divulgado pela agência de notícias AP com base na projeção feita por estatísticos a serviço de institutos e meios de comunicação.

Os estados-pêndulo

Trump conseguiu vencer nos sete estados historicamente indefinidos e, com isso, conquistou o número de delegados suficiente para ser eleito novamente o presidente dos Estados Unidos.

De acordo com os dados da Associated Press, Trump conquistou 93 delegados apenas nesses estados — para vencer as eleições, é preciso superar o número de 270 votos eleitorais, o que prova a importância dos estados-pêndulo.





São eles: Arizona (11 delegados), Carolina do Norte (16 delegados), Geórgia (16 delegados), Michigan (15 delegados), Nevada (6 delegados), Pensilvânia (19 delegados) e Wisconsin (10 delegados).