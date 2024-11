Reprodução/Facebook Corpo foi encontrado três dias depois em uma câmara de bronzeamento





Um homem de 39 anos foi encontrado morto em uma câmara de bronzeamento artificial de uma academia na segunda-feira (11), três dias após ser visto pela última vez. Ele havia dado entrada no local para usar o equipamento na sexta-feira (8) e nunca mais foi visto.

O caso aconteceu em Indianápolis , cidade do estado de Indiana ( EUA ), em uma unidade da rede de academias Planet Fitness . O corpo de Derek Sink foi encontrado por volta das 9h, cerca de quatro horas depois que a academia abriu, de acordo com relatos.

Uma mulher que visitou a academia na segunda (11) de manhã disse à emissora WTHR que um cheiro ruim estava emanando do prédio antes do corpo ser encontrado na câmara de bronzeamento.

Local estava aberto durante os três dias

A academia fecha às 21h nas sextas-feiras e fica aberta das 7h às 19h aos sábados e domingos, de acordo com seu site. A aluna Elizabeth Len, em relato à WTHR, questionou a falta de manutenção em um item que provavelmente tem alta rotatividade de usuários. “A cama de bronzeamento tem uma porta, eu acredito, mas ainda assim, por que não ficaram preocupados que a cama de bronzeamento estivesse fechada há três dias?”.

A família de Sink disse que o rapaz enfrentava problemas com drogas e que havia uma seringa na sala onde seu corpo foi encontrado. Ele usava uma tornozeleira eletrônica, o que ajudou as autoridades a encontrarem seu paradeiro.

Em uma declaração, um representante da Planet Fitness disse que o o proprietário da franquia está trabalhando com as autoridades locais na investigação. “Ficamos profundamente tristes com o falecimento de um de nossos membros”, lamentou.

“Na Planet Fitness, temos protocolos de marca operacionais robustos em vigor, pois a segurança e o bem-estar de nossos membros são nossa principal prioridade. Estamos trabalhando em estreita colaboração com nosso franqueado local para garantir que eles estejam mantendo esses protocolos de marca”, complementou o representante.





A causa da morte ainda não foi determinada, mas a polícia não suspeita de crime. O caso chocante lembrou uma cena clássica do filme "Premonição 3", no qual duas personagens ficam presas em câmaras de bronzeamento e acabam morrendo ali dentro.