Um caçador do Texas , nos Estados Unidos , abateu um dos maiores jacarés já registrados na região. O animal era nativo do reservatório Choke Canyon , famoso pelos seus enormes répteis.

A caçada aconteceu no dia 30 de setembro. O jacaré pesava mais de 340 quilos e media cerca de 4 metros de comprimento.

Segundo o jornal Star-Telegram , o caçador, que optou por não ser identificado, seguiu todas as regras rigorosas de caça estabelecidas para a região.

As autoridades responsáveis que administram a área de caça, confirmaram o feito em uma postagem nas redes sociais, destacando o sucesso de cinco caçadores naquele dia. No entanto, o abate do gigantesco jacaré se destacou como o maior registrado até o momento.



As regulamentações para a caça de jacarés em Choke Canyon são bastante rígidas. De acordo com o Star-Telegram, os caçadores só podem capturar os animais utilizando um método específico:

“Os caçadores devem primeiro capturar um jacaré usando um anzol e linha, depois atirar nele com uma espingarda — e apenas uma espingarda”, afirmaram as autoridades.

O lago Choke Canyon é um destino popular para pesca e passeios. O local também é conhecido por abrigar esses grandes e agressivos predadores, o que acaba atraindo caçadores de várias partes do Texas.

