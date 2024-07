Reprodução Homem foi morto na capital dos Estados Unidos





No dia 17 de junho de 2024, a Polícia de Columbia anunciou a prisão de Audrey Miller, de 19 anos, por sua suposta participação no homicídio de Fasil Teklemariam, ocorrido em março em Washington, nos Estados Unidos. Outra mulher também é suspeita de ter cometido o crime.

Teklemariam, de 53 anos, foi encontrado fatalmente esfaqueado em sua residência no Noroeste, com ferimentos graves pelo corpo, incluindo a amputação do polegar direito.

Miller, descrita como moradora em situação de rua, foi localizada após meses de investigação intensa pela Divisão de Homicídios do Departamento de Polícia Metropolitana.

Ela foi presa e agora enfrenta acusações de homicídio em primeiro grau com uso de arma. Além de Miller, Tiffany Taylor Gray, 22 anos, também foi detida e enfrenta as mesmas acusações relacionadas ao crime.

Durante o inquérito, peritos revelaram que Teklemariam apresentava múltiplos ferimentos, incluindo na cabeça, pernas e mãos, além da amputação do polegar direito.





Testemunhas

Testemunhas relataram aos investigadores que Gray mantinha um relacionamento com a vítima e que Miller teria usado o polegar amputado para acessar aplicativos bancários do falecido e retirar dinheiro.

A questão de se Miller e Gray agiram em conjunto ou se uma atuou sozinha enquanto a outra é inocente ainda está sob investigação.

Ambas permanecem sob custódia aguardando o processo de extradição para Washington, onde serão formalmente processadas e terão que prestar esclarecimentos à justiça sobre o trágico incidente que resultou na morte de Fasil Teklemariam.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp