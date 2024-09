Reprodução Mulher ficou duas horas enrolada por cobra





Uma mulher na Tailândia passou mais de duas horas sendo estrangulada por uma píton gigante que pesava mais de 20 quilos na cozinha de sua casa. Arom Arunroj , de 64 anos, foi surpreendida pelo animal quando estava em casa, em Samut Prakan, província ao sul de Bangcoc .

A serpente mordeu a coxa de Arom e a derrubou no chão antes de tentar sufocá-la. Agentes de segurança foram acionados e conseguiram resgatar a mulher a tempo. Em entrevista à imprensa local, ela contou que lavava pratos na cozinha quando sentiu uma picada aguda na perna.

Luta pela vida

De acordo com o próprio relato, Arom tentou lutar contra a pegada da píton e gritou pedindo ajuda, mas ninguém a ouviu. Instintivamente, ela tentou agarrar a cabeça da cobra com a intenção de afastá-la de seus órgãos vitais e conter o ataque do animal. Ainda assim, começou a sentir o estrangulamento.

Depois de uma hora e meia, um vizinho ouviu os gritos desesperados e ligou para a emergência para pedir ajuda. O sargento da polícia Anusorn Wongmali compareceu ao local e disse que teve que arrombar a porta depois de ouvir uma voz fraca vinda de dentro da casa.

“Ela provavelmente já estava sendo estrangulada há algum tempo, porque sua pele estava pálida”, disse Anusorn. “Era uma píton, uma grande. Vi uma marca de mordida na perna dela, mas [eu sabia] que também poderia haver uma em outro lugar”, relatou.





Segundo a descrição feita pelo sargento, a píton tinha quatro metros de comprimento e pesava mais de 20 quilos. No vídeo gravado por agentes do serviço de emergência, Arom é vista no chão com a cobra enrolada na cintura.

Salvamento

A polícia solicitou ajuda de uma fundação de resgate de animais chamada “She Poh Tek Tung”, que conseguiu conter a cobra e colocá-la sob proteção. A mulher foi levada ao hospital e recebeu tratamento; atualmente está fora de perigo.





As pítons não são cobras venenosas, mas suas picadas podem transmitir doenças que, se não forem tratadas a tempo, podem ser letais. O maior perigo em um ataque desse tipo de cobra é pela forma como mata sua presa, a envolvendo e estrangulando até sufocar.

Informações obtidas pela imprensa inglesa, junto ao gabinete nacional de segurança sanitária da Tailândia, dizem que em 2023 cerca de 12 mil pessoas foram tratadas por picadas de cobras e outros animais peçonhentos no país. Desse total, pelo menos 26 morreram em decorrência das picadas.

