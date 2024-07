Lillian SUWANRUMPHA Entrada do hotel onde os corpos foram encontrados

Seis estrangeiros foram encontrados mortos em um quarto de hotel em Bangcoc, onde foram envenenados com cianeto, anunciaram autoridades nesta quarta-feira.

A polícia suspeita que um dos seis mortos foi o responsável pelo envenenamento.

O cianeto foi encontrado no sangue das vítimas de nacionalidade vietnamita, incluindo duas com dupla cidadania americana.

"Queremos confirmar que um dos seis mortos causou este incidente utilizando cianeto", disse Noppasil Poosawas, vice-comandante de investigação da polícia de Bangcoc.

"Temos certeza de que um dos seis cometeu o crime", acrescentou.

O primeiro-ministro tailandês, Srettha Thavisin, havia declarado horas antes que uma sétima pessoa vietnamita poderia estar envolvida no crime, o que foi posteriormente descartado.

O crime aconteceu em um hotel de luxo do bairro de Ratchaprasong, conhecido pelos centros comerciais e o templo de Erawan.

"Precisamos determinar os motivos", disse inicialmente o chefe da polícia de Bangcoc, Thiti Sangsawang, que desde o início descartou um caso de suicídio coletivo.

O Departamento de Estado americano expressou condolências e ofereceu assistência aos familiares das vítimas.

