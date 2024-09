Reprodução/Instagram Influenciador sérvio em encontro com urso





Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que um influenciador sérvio está na toca de um urso pardo quando o animal volta para casa. O caso aconteceu em algum ponto não identificado da Sérvia.

O influenciador Stefan Jankovich compartilhou dois momentos de seu encontro com o urso, incluindo um em que ele fica cara a cara com o animal, que pode ser vista cheirando-o com curiosidade e atenção.

A primeira filmagem mostra Jankovich sentado no fundo da toca do urso, observando o animal, que parece estar tentando avaliá-lo de fora da caverna. O urso se aproxima vários passos, farejando o ar curiosamente para tentar entender o que está acontecendo enquanto o jovem sai da toca.

Perigo e adrenalina

O vídeo então corta para Jankovich saindo da toca bem ao lado do urso, que cheira a cabeça do influenciador e seu celular. A segunda gravação mostra Jankovich já em cima de uma árvore com dois ursos curiosos abaixo dele. Um dos ursos pode ser visto na filmagem arranhando a base da árvore enquanto olha para o jovem.

“Você não vai acreditar no que aconteceu comigo”, diz o influenciador no clipe. “Passei 24 horas na floresta, e um urso me atacou. Ele estava me esperando, e havia outro.”





Jankovich não explicou como chegou a essa situação no vídeo, intitulado “No limite da vida”. Não ficou imediatamente claro onde ambos os vídeos foram feitos, mas os ursos pardos são nativos da Sérvia.

Stefan Jankovich é um influenciador e youtuber sérvio que conta com mais de 2 milhões de seguidores apenas no YouTube e TikTok. Confira os vídeos do encontro com o urso.









