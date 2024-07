Reprodução Urso Pardo





O Parlamento da Romênia autorizou, nesta segunda-feira (15), a caça de 481 ursos pardos este ano em resposta à crescente preocupação com a “superpopulação” desta espécie, após um ataque mortal a uma jovem de 19 anos no país.

De acordo com a CBS News, a medida foi adotada após uma sessão de emergência convocada pelo primeiro-ministro Marcel Ciolacu, que instou os legisladores a retornarem das férias para abordar a situação.

Ataque nas montanhas de Busegi

Na semana passada, meios de comunicação locais informaram que a jovem turista, identificada como Maria Diana, foi atacada na trilha turística de Jepii Mici, nas montanhas de Busegi, enquanto caminhava com seu namorado, que presenciou o ataque e alertou as autoridades.

O chefe de serviços de resgate da montanha da Romênia, Sabin Corniou, contou à CNN que “pela informação, o urso atacou a jovem na trilha, a arrastou para a vegetação e a deixou cair em um abismo".

A operação de resgate foi extremamente difícil devido à estreiteza do vale e à presença contínua do urso. Diante dos ataques do animal à equipe de resgate, que impediam a extração do corpo, as autoridades decidiram sacrificá-lo, informou a agência EFE.

Aumento da população de ursos

A Romênia abriga a maior população de ursos pardos da Europa, com 8.000 animais, segundo o Ministério do Meio Ambiente. No decorrer deste ano, foram registradas mais de 7.500 chamadas de emergência devido a avistamentos de presença de ursos, mais do que o dobro do ano passado, de acordo com dados apresentados pelas autoridades romenas.

O Parlamento romeno realizou um minuto de silêncio em memória da jovem falecida antes de aprovar a nova legislação. Esta lei permite a caça de 481 ursos em 2024, mais do que o dobro do total do ano passado, que foi de 220. Os legisladores argumentaram que a superpopulação de ursos tem desencadeado um aumento nos ataques, embora admitam que a lei não evitará futuros incidentes.

Entre 2017 e 2022, o governo romeno pagou 6,2 milhões de euros em compensações às pessoas afetadas por danos causados por ursos. Grupos ambientalistas criticaram duramente esta medida. Calin Ardelean, biólogo do Fundo Mundial para a Natureza (WWF), declarou à AFP que “a lei não resolve absolutamente nada” e defendeu o foco em “prevenção e intervenção”, além de tratar dos chamados “ursos problemáticos”.

Nos últimos 20 anos, os ursos mataram 26 pessoas e feriram gravemente 274 na Romênia, segundo o ministério. Este ano também foi relatada uma morte semelhante na Eslováquia, quando uma mulher foi perseguida e atacada por um urso em uma floresta . Os pesquisadores de vida selvagem estimaram que a concentração de ursos na Eslováquia é a segunda mais alta da Europa, depois da Romênia.