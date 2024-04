Reprodução: Instagram Balada Popworld em Nottingham

A orelha de um homem foi arrancada enquanto ele estava na boate Popworld, no centro da cidade de Nottingham, no Reino Unido. O ataque aconteceu por volta das 22h15, no dia 9 de março.

A vítima não identificada ficou em agonia e sangrando profundamente após o ataque surpresa, segundo o jornal Mirror.

O policial Ashley Clare, da Polícia de Nottinghamshire, disse que “este foi um ataque desagradável e não provocado a uma vítima que estava saindo à noite". "Estamos determinados a rastrear a pessoa responsável e acreditamos que o homem na foto pode ajudar em nossa investigação", acrescentou ela, se referindo a uma foto divulgada pela polícia.

A polícia ainda pede informações para pessoas que conheçam o homem ou que estiveram no local na noite do ocorrido.

Em dezembro do ano passado, o Popworld em Newcastle também teve um ataque parecido. Um homem foi levado ao hospital após perceber que teve a orelha foi arrancada.

Segundo a polícia, o homem havia sido agredido no Popworld, no bairro Bigg Market, no centro da cidade, por volta das 20h do dia 2 de dezembro de 2023. Foi relatado que a vítima, de aproximadamente 30 anos, estava no bar do local quando foi abordado.

O agressor teria discutido com a vítima antes de empurrá-la, mordendo um pedaço do lóbulo da orelha esquerda e depois dando-lhe um soco.

O homem com a orelha ferida foi levado ao hospital para tratamento dos ferimentos e posteriormente recebeu alta.

