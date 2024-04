Fernando Frazão/Agência Brasil - 22/03/2024 Temporal atinge o Rio de Janeiro e trabalhadores deixam a região central da cidade, que tem ponto facultativo decretado com previsão de chuvas extremas

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê chuvas intensas em várias áreas do Brasil na sexta-feira (12). O Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo estão sob alerta de "Perigo Potencial" por acumulado de chuva. O Norte e o Centro-Oeste também terão grande volume de água durante o dia.

O mapa do Inmet abaixo mostra os alertas para sexta-feira (12). A mancha amarela indica "Perigo Potencial": no Rio e Espírito Santo, é sobre o acúmulo de chuva; no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, é sobre chuvas intensas. O alerta laranja significa "Perigo" por acumulado de chuva.

Após três dias de fortes chuvas, a Bahia não está sob alerta, mas o Inmet está atento, pois pode chover ao longo do dia.

No sul do Espírito Santo e norte do Rio de Janeiro, o alerta amarelo indica "Perigo Potencial" por acumulado de chuva, com até 50 mm/dia, com pequeno risco de alagamentos e deslizamentos.

No Centro-Oeste, o alerta laranja indica "Perigo" por acumulado de chuva, com precipitação de até 100 mm/dia e risco de alagamentos, deslizamentos e transbordamentos de rios.

Nas outras áreas do Centro-Oeste e Norte, há alerta amarelo de "Perigo Potencial" por chuvas intensas, com expectativa de até 50 mm/dia e ventos de 40 a 60 km/h, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Sul, haverá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas com trovoadas em todo o território, com temperaturas baixas.

Na região Sudeste, o Rio de Janeiro terá céu nublado com chuvas isoladas, enquanto o norte do estado pode ter mais chuva. O Espírito Santo terá céu variando entre encoberto e sol entre nuvens, com chuvas mais fortes no sul. Em São Paulo, o dia começará com nuvens, podendo chover isoladamente à tarde. Em Minas Gerais, há baixa possibilidade de chuva, mesmo com muitas nuvens.

