Reprodução: site Daily Maill Torneira de parque utilizada pelo homem

Um homem de 56 anos foi preso por fazer sexo com uma torneira de água potável em um parque japonês. O caso aconteceu no distrito de Setagaya, em Tóquio, por volta das 2h20 do dia 1º de abril.

Ele foi preso pela polícia japonesa e admitiu a acusação. Inicialmente, o homem foi pego por um policial enquanto andava nu de bicicleta. Depois, os agentes encontraram uma foto do rapaz esfregando a região anal em uma torneira de um parque. Ele foi detido por danos materiais.

O parque isolou a torneira de água e planeja substituí-la.

O homem japonês, que não teve identidade revelada, não é o primeiro a sentir “desejo sexual” por objetos. Aakash Majumdar, de 28 anos, de Mumbai, na Índia, tem um vínculo físico com balões. Ele se identifica como “objectum sexual”, o que significa se sentir sexualmente atraído por coisas inanimadas, ou seja, sem vida.

"Gosto da presença e do calor deles e compartilho sentimentos íntimos com meus balões e vice-versa. Eu beijo meus balões. Quando você está apaixonado, vocês passam muito tempo juntos e aceitam todos os tipos de defeitos", disse ele, segundo o tabloide Daily Mail.

