Maciej Ruminkiewicz / Unsplash Míssil

As forças Houthis no Iêmen disseram que realizaram o lançamento de foguetes e drones em navios britânicos, americanos e israelenses no domingo (7). O grupo é apoiado pelo Irã e tinha como alvo um navio britânico, além de várias fragatas dos Estados Unidos no Mar Vermelho. O ataque contra navios de Israel ocorreu no Mar da Arábia e no Oceano Índico.

O Reino Unido e os Estados Unidos realizaram ataques em retaliação aos Houthis nos últimos meses. Segundo o Comando Central dos EUA (CENTCOM), as forças dos EUA destruíram um sistema de mísseis terra-ar em uma área controlada pelo grupo armado no Iêmen no sábado (6).

As forças dos EUA ainda abateram uma aeronave não tripulada sobre o Mar Vermelho, conforme diz o comunicado, completando que um navio da coligação também destruiu um míssil anti-navio.

Ademais, a Ambrey, empresa de segurança britânica, afirmou que recebeu informações que falavam sobre um navio atacado neste domingo (7) no Golfo de Aden, cerca de 102 milhas náuticas a sudoeste de Mukalla, no Iêmen.

"Os navios nas proximidades foram aconselhados a ter cautela e relatar qualquer atividade suspeita", disse Ambrey, que não informou quem foi o autor do ataque.

Em paralelo, um míssil caiu perto de um navio no Golfo de Aden também no domingo. Não houve danos ao navio ou ferimentos à tripulação com a queda do projétil, que ocorreu a 59 milhas náuticas a sudoeste do porto iemenita de Aden, segundo a agência de Operações de Comércio Marítimo do Reino Unido (UKMTO).

"O comandante do navio relata que um míssil atingiu a água nas proximidades do porto do navio", disse o UKMTO em nota. "Nenhum dano ao navio foi relatado e a tripulação está segura", completou.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.