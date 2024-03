Reprodução/Vídeo/X/@DiscussingFilm Godzilla vira chefe de polícia por um dia em Tóquio

O tradicional monstro Godzilla , um dos símbolos do Japão , foi promovido a chefe honorário de polícia por um dia em Tóquio. O momento inusitado aconteceu no último sábado (16) e serviu para promover a segurança do trânsito da capital japonesa.

Conhecido por destruir Tóquio nos filmes, o Godzilla posou para fotos e gravou vídeos com pessoas que passavam pelo distrito de Ikebukuro. Veja abaixo alguns momentos.

Godzilla was recently made police chief of a Tokyo station for one day.



O primeiro filme da franquia Godzilla foi lançado em 1954. No longa, o mostro surge do mar para destruir o Japão, que já estava em crise após a 2ª Guerra Mundial.

Desde então, outros 36 filmes foram lançados sobre a história. O último, chamado “Godzilla Minus One”, ganhou a categoria de Melhores Efeitos Visuais do Oscar 2024.





