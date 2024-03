Instagram/agustinofficial - 13.03.2024 O produto será lançado no dia 21 de março para comemorar o aniversário do ex-presidente

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) participou de uma sessão de fotos para a divulgação do novo perfume que lançará neste mês. O produto é uma parceria com a Loja do Divo , do maquiador e influenciador Agustin Fernandez. A prévia das fotos foram publicadas na última quarta-feira (13), no perfil do influencer. Nela, aparece o ex-presidente no meio, junto ao maquiador e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.



Na legenda, Agustin escreve: "Dia de muito trabalho por aqui! Já ativou a notificação do nosso lançamento? Relembrando que Jair Bolsonaro Eau de Parfum será comercializado apenas no link na minha bio!".

O perfume foi anunciado no dia 6 de março. A Loja do Divo já possui parcerias com a família Bolsonaro, com Michelle tendo feitos outros produtos de beleza, skin care e até uma fragrância que leva seu nome.

A venda do novo perfume está marcada para começar a partir da próxima quinta-feira (21), data que marca o 69º aniversário de Bolsonaro. A venda começará às 19h, seguindo o horário de Brasília.

O influencer já disse em seu perfil que o projeto está em curso há um ano, quando o ex-mandatário lhe deu a "honra de eternizá-lo em um perfume”. Segundo ele, o projeto está "carregado de emoção” e que possui um planejamento e estratégia de venda.

"Eu dei tudo de mim como nunca antes para criar uma identidade olfativa que carregue e eternize a força masculina de Jair Bolsonaro e a sua resiliência com uma pitada de elegância”, afirmou o influencer.

Agustin descreve a fragrância como "inesquecível", e escolheu as cores verde e amerelo para compor a identidade visual do produto para "fortalecer ainda mais o grande líder” que, para ele, Bolsonaro é. "Coloca no chinelo qualquer fragrância importada”, afirma o influencer.

