Reprodução/Arquivo pessoal/BBC Peixe Pacu da Amazônia foi encontrado na Irlanda

Cientistas e autoridades da Irlanda estão surpresos com a aparição do peixe Pacu , nativo da Amazônia, no Lago Garadice, localizado a cerca de 140 km da capital Dublin .

A espécie foi encontrada pelo empresário Steve Clinch, dono de uma pousada na região. "Parece que ele foi colocado vivo e, posteriormente, morreu. Eu simplesmente o retirei e relatei às autoridades locais, que o levaram para inspeção, considerando ser uma espécie não nativa da região", relatou, em entrevista à BBC.

Depois da repercussão do caso, o Inland Fisheries Ireland, instituto responsável pela proteção, gestão e conservação dos recursos de água doce e de pesca na Irlanda, iniciou uma investigação.







"Ainda não há detalhes definitivos sobre a origem do peixe e como chegou ao lago Garadice, mas pode ter sido libertado de um tanque particular de peixes", declarou a assessoria de imprensa do instituto.

O peixe, de aproximadamente dois quilos, está refrigerado em um laboratório para análise dos restos mortais.

O Inland Fishiries Ireland, por sua vez, ressalta que, até o momento, apenas um Pacu morto foi encontrado.