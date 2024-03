Reprodução/Youtube Os ufologistas iniciaram as buscas no Lago Djupsjoen

Um suposto Objeto Voador Não Identificado (OVNI) foi localizado por ufologistas na Noruega. A suposta nave teria sido vista caindo na região do Lago Djupsjoen em 1947, há 77 anos, pelo prefeito do vilarejo de Røros. O objeto caiu perto de sua casa e a história foi sendo contada com o passar dos anos.



Os pesquisadores identificaram através de um sonar um objeto de 14 metros de comprimento sob a superfície da água na vila de Røros. Com isso, os ufologistas começaram as buscas pelo lago congelado norueguês. As informações foram dadas pela emissora belga RTBF da última quinta-feira (7).

O fotógrafo responsável pelas fotos é o caçador de OVNIs Rue Røstad. Ao canal belga, ele disse que o objeto "parecia um foguete e fazia muito barulho. Ele girou 180 graus e caiu no lago atrás de nós".

Essa não é a primeira vez que tentam encontrar OVNIs na região. Anteriormente, outras investigações ocorreram, mas falharam em encontrar qualquer tipo de embarcação nas águas.

Mas, o caçador de OVNIs diz que juntou uma equipe e recursos para iniciar as buscas. "Encontramos um objeto localizado logo abaixo deste buraco. Mede quatorze metros de comprimento e três metros de largura".

As primeiras imagens feitas pelo sonar conseguem mostrar um objeto submerso, e gerou grande expectativas aos pesquisadores. Segundo o jornal The Sun, um documentário sobre as buscas estaria sendo realizado.

À tv belga, o ufólogo norueguês e membro do Centro Norueguês de OVNIs, Arnulf Loken, celebrou a conquista. "É uma das maiores operações de busca de OVNIs na história da Noruega", acrescentou dizendo que acredita que não seja algo de ouro planeta : "Acho que é algo conhecido, não algo desconhecido vindo do espaço. Algo terrestre, mas quem sabe."