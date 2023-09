Reprodução/Instagram San Diego Zoo Safari Park O marido acabou ferido após tentar evitar a morte da tratadora

Um rinoceronte fêmea matou a tratadora e feriu gravemente o marido, no zoológico de Hellbrunn, na cidade de Salzburgo, na Áustria . O caso aconteceu na manhã desta terça-feira (12), durante as rondas de alimentação dos animais. As informações são do Daily Mail.



Segundo as autoridades austríacas , a mulher, de 33 anos, estava aplicando repelente de insetos no rinoceronte fêmea, chamada Yeti, de 1,8 toneladas. O homem acabou ferido após tentar salvar a esposa do ataque do animal.

Na coletiva de imprensa, a diretora do equipamento, Sabine Grebner, disse que não sabe "exatamente como isso aconteceu". Ela detalhou que a vítima apresentou ferimentos no peito, e que a tratadora alemã era experiente e especializada em rinocerontes. O marido ferido era responsável pela alimentação dos animais.

O homem, de 34 anos, tentou espantar Yeti para que parasse de atacar a esposa. Entretanto, ele acabou se tornando o alvo do rinoceronte, causando ferimentos graves. Ele foi levado ao hospital e não corre risco de vida.

O zoológico afirma que os rinocerontes estão no parque há muito tempo e sempre cooperam com os trabalhadores. Ao todo, o Zoológico de Salzburgo abriga mais de 1.500 animais, e atrai cerca de 400 mil visitantes por ano para os jardins do Palácio Hellbrunn.

O parque comunicou que permanecerá fechado nesta terça-feira. Os tratadores não tiveram os nomes divulgados, seguindo as leis de privacidade austríacas.