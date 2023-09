Divulgação Danilo Cavalcante matou a ex-namorada em 2021 e está foragido

A Polícia Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos , informou nesta terça-feira (12) que o fugitivo brasileiro, Danilo Cavalcante , teria trocado tiros com moradores. Segundo as autoridades, ele não deve estar ferido. Na noite da última segunda-feira (11), o foragido foi avistado por moradores, e, segundo os jornais estadunidenses, estaria portando um rifle .

Para a CNN Internacional , o tenente-coronel George Bivens afirmou que não existe nenhum vestígio de sangue de Cavalcante ou evidenciais no local de buscas que indiquem que ele tenha sido ferido na troca de tiros.

Bives ainda afirma que Cavalcante teria conseguido roubar o rifle da garagem de uma casa, local onde passava na noite da última segunda-feira. A residência está a cerca de 32 quilômetros de distância da prisão em que está foragido.

Danilo Cavalcante foi condenado a prisão perpétua por matar a ex-namorada Deborah, de 34 anos, a facadas. O caso aconteceu em abril de 2021, e a condenação veio no dia 22 de agosto. O crime aconteceu na cidade de Phoenixville, no estado da Pensilvânia. A promotoria afirmou que ele matou a ex-namorada na frente dos filhos, de 4 e 7 anos.

No dia 31 de agosto, ele fugiu da prisão no condado de Chester , sendo considerado como "um homem extremamente perigoso".

As buscas se estendem por cerca de 13 dias. Na coletiva de imprensa, as autoridades acreditam que ele esteja no perímetro de buscas, e que deverá ser presos "o quanto antes". As autoridades pedem que os moradores encontrem abrigos seguros e não exitem de chamar os serviços de emergência, caso tenham informações sobre o paradeiro do foragido.

Outras informações dadas pelo tenente-coronel são que foram encontradas pegadas "idênticas" aos sapatos usados por Cavalcante e que ele não está seguindo um caminho linear na fuga, com ele inicialmente se dirigindo para o sul, mas alterando a rota e indo para o norte.

Atualmente, a recompensa oferecida pelas autoridades da Pensilvânia para a entrega de Cavalcante está em US$ 25 mil (R$ 123 mil) . O nome de Danilo ainda foi posto na lista de procurados pela Interpol (Organização Internacional de Polícia Criminal).