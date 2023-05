Reprodução: Twitter - 16/05/2023 Ursa descabelada

Uma ursa foi gravada descabelada ao sair de uma toca após o período de hibernação e viralizou na internet. O vídeo já passa dos 34 milhões de visualizações.

Ela é da espécie Tien Shan (urso do Himalaia) e vive em um abrigo próximo a Kiev, capital da Ucrânia. Segundo o Instituto White Rock , a ursa tem 25 anos e estava hibernando desde o ano passado.

Un oso saliendo de su periodo de hibernación pic.twitter.com/NjxxCJhVOn — Mauricio Zapata (@mezvan) May 10, 2023

Nos comentários dos vídeos, os internautas brincam com a situação da ursa comparando com o acordas nas segundas-feiras.

"Voltei de viagem ontem e passei o dia hoje igual aquele vídeo do urso saindo da hibernação", escreveu uma internauta.

"Eu depois de dormir 12 horas seguidas", diz um usuário do Twitter.

"É assim que eu acordo de uma soneca", brinca outro internauta.

A ursa é chamada de Chada e está na Lista Vermelha Internacional por ser uma subespécie ameaçada de urso pardo. Ela nasceu em cativeiro foi explorada no circo nacional da Ucrânia.

"Após anos no circo, ela tem uma visão muito ruim e quase não tem dentes. Chada teve uma vida difícil, mas segue sendo uma lutadora. E ela se tornou a estrela da nossa família de ursos devido à sua personalidade e vontade de viver", diz o site do White Rock, onde ela vive.

