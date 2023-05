Reproduçao TV Globo Policiais do Bope fecham a Avenida Nossa Senhora da Penha, na Penha

Durante a madrugada desta terça-feira (16), ocorreu uma ação conjunta das forças policiais Civil e Militar no Complexo da Penha , localizado na Zona Norte do Rio de Janeiro.

O objetivo da operação foi capturar os criminosos responsáveis pelo ataque à agência da Caixa Econômica Federal na Ilha do Governador, conhecida como Cocotá, na última sexta-feira (12).

De acordo com relatos dos residentes, os confrontos armados iniciaram por volta das 3 horas da madrugada. Até o momento desta reportagem, havia um registro de uma pessoa baleada que foi levada para o Hospital Estadual Getúlio Vargas .

Fábio Gomes, um músico de 42 anos, foi atingido no braço esquerdo ao se levantar para ir ao banheiro em sua residência.

Fábio compartilhou um áudio com seus amigos, onde relatou a intensa perda de sangue e suas tentativas de fazer um torniquete improvisado. Ele expressou seu receio em sair de casa, temendo ser confundido com um criminoso e sofrer represálias.

No entanto, ele estava desesperado por ajuda. Aproveitando uma breve pausa nos tiroteios, Fábio conseguiu carona em uma motocicleta e caminhou até o hospital. Os médicos informaram que o projétil causou uma fratura em seu braço.

A direção do Hospital Getúlio Vargas divulgou que o paciente encontra-se em estado estável e está recebendo atendimento médico adequado na unidade de saúde.

A operação tinha como alvo dois criminosos que estariam na Bahia:

Sidmar Soares dos Santos, conhecido como "Bolota", e Manoaldo Falcão Costa Junior, apelidado de "Gordo Paloso". Ambos são integrantes do "baralho do crime" da Secretaria de Segurança Pública (SSP) da Bahia.

Além disso, as autoridades buscavam também por um criminoso da Penha que teria financiado o assalto.

Como resultado da operação, 13 escolas municipais suspenderam suas aulas, afetando cerca de 4.621 alunos. Além disso, as clínicas da Família Zilda Arns, Felipe Cardoso, Valter Felisbino, Rodrigo y Aguilar Royg e Klebel de Oliveira Rocha interromperam suas visitas domiciliares nesta terça-feira.



A ação contou com a participação de equipes da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais ( Draco-IE ) e do Batalhão de Operações Especiais ( Bope ).

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.