11.10.22 Diabão faz nova modificação extrema e transforma a própria mão em uma garra: 'satisfeito com o resultado'

O tatuador Michel Praddo , mais conhecido como ' Diabão ', realizou uma nova modificação corporal: desta vez, uniu o dedo indicador e o médio, transformando os dois dedos em uma garra . O dedo anelar do tatuador havia sido retirado anteriormente.

Nas redes sociais, Diabão informou que a mudança faz parte do projeto “La Garra”. A unificação dos dedos foi realizada pela esposa de Michel, Carol Praddo, que atua como body piercer e modificadora corporal e é conhecida como " mulher demônia ".

"Ela se preparou e estudou bastante sobre a anatomia da mão", explicou o tatuador ao G1. Diabão informou que teve os membros costurados e está em processo de recuperação.

Modificações corporais

Diabão e a Mulher Demônia estão juntos há mais de uma década. Há mais ou menos quatro anos começaram a realizar as modificações extremas no corpo.

Diabão possui 80% da pele tatuada e pretende entrar para o Guinness Book, livros dos recordes, como o homem mais modificado do mundo.

Entre as modificações feitas por ele estão: 17 implantes de silicone; 30 escarnificações (técnica com cortes superficiais na pele); sete implantes transdermais; remoções de nariz, orelha, mamilo, dedo anelar e umbigo; tatuagem nos olhos; língua bifurcada e tatuada; bifurcação nas laterais da boca; implante dentário cromo; lipoaspiração e abdominoplastia.

