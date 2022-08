Reprodução/Youtube Vídeo mostra mulher sendo atacada por raposa raivosa

Imagens de vigilância de uma vizinhança em Nova York capturaram um momento para lá de tenso: enquanto caminha pelo próprio quintal, uma mulher é surpreendida e atacada violentamente por uma raposa.

O vídeo foi inicialmente compartilhado no Facebook pelo marido da mulher não identificada, Paul Russo, em 21 de agosto. “Minha esposa foi atacada por uma raposa raivosa em julho passado”, escreveu ele.

“Nosso amigo editou as imagens da câmera de segurança e fez este vídeo educativo para postarmos para alertar a todos que isso pode acontecer com qualquer um", continuou na postagem. Confira o vídeo:

A filmagem, com data e hora marcada para a tarde de 25 de julho, mostra a esposa de Russo saindo de sua casa em Ithaca, Nova York, enquanto usava o telefone celular. Enquanto ela está na calçada da frente, uma raposa aparece atrás dela e ataca sua perna.



Os vídeos mostram que a mulher tenta chutar e jogar o animal fora até que um vizinho a socorre e afasta o animal com um pedaço de madeira. A raposa foge enquanto a mulher volta mancando para sua casa.

A raposa voltou ao quintal do casal mais uma vez antes de tentar atacar outra pessoa próxima. Desta vez, a raposa foi morta e levada para um laboratório da Universidade de Cornell, onde deu positivo para raiva.

O vídeo editado também inclui fotos dos ferimentos da mulher, que incluem grandes marcas de mordidas e arranhões nas mãos e panturrilhas.

“Era um animal lindo e eu não queria machucá-lo”, disse a mulher no vídeo. “Infelizmente, não tive escolha para revidar, porque não podia fugir. Agradeço a Deus que meu vizinho apareceu", finalizou.

