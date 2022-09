Montagem iG / Imagens: reprodução YouTube Lagarto escalou uma das janelas de casa nos Estados Unidos

Uma família da Flórida , nos Estados Unidos , ficou aterrorizada após um lagarto "parecido com o Godzilla" tentar invadir sua casa. O animal foi flagrado tentando grudado nos vidros de uma das janelas da residência.

Frank Crowder encontrou o lagarto , aparentemente um da espécie monitor de savana, arranhando a tela de uma janela na frente da casa, perto da varanda. O réptil estava no vidro espiando a residência, localizada na cidade de Apopka, após escalar a tela de malha usando as garras.

A mãe de Frank, Jocelyn Penson, publicou um vídeo gravado pelo filho nas redes sociais que mostra uma das tentativas do lagarto de entrar na casa.

"Meu Deus, olhem isso! Meu filho mora em Orlando, na Flórida. De verdade, é Apopka, na Flórida. Vejam o que foi fazer uma visita a ele hoje! É um lagarto! Parece o Godzilla para mim!", escreveu a mulher na publicação.

Assista:

Nas imagens, é possível ver o réptil tentando bater e arranhar a porta da casa, tentando encontrar uma maneira de entrar no local, enquanto caminha pelo parapeito da janela.

"Não preciso nem dizer que não irei visitá-lo tão cedo! E ele apareceu na varanda!", acrescentou Jocelyn.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.