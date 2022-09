Reprodução/Twitter Forte teremoto gera alerta de tsunami no México

Um terremoto de magnitude 7.6 foi registrado, nesta segunda-feira (19), na região de La Placita de Morelos, cidade localizada no estado de Michoacán, costa Oeste do México.



O Serviço Sismológico mexicano relatou que o epicentro do sismo se localizou 59 km ao sul de Coalcoman, em Michoacán.

#19S



Morelia, la capital de Michoacán, también registró daños. Momentos en que cristales de un edificio caen sobre autos. pic.twitter.com/XIjoZJOgDO — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) September 19, 2022

O tremor ativou o alerta sísmico. O alarme soa um minuto antes dos terremotos, e a sua emissão provocou cenas de desespero em diversas cidades do país.



O terremoto ocorreu a uma profundidade de 15 km, e o Sistema de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos informou que há o risco de tsunami na região do abalo sísmico. Poderão se formar ondas de até 3 metros de altura.



#19S



Así se vivió en Michoacán el sismo con epicentro de 7.4 registrado esta tarde pic.twitter.com/AFmyUTl4kF — Diario de Morelos (@DiariodeMorelos) September 19, 2022

Na Cidade do México, capital do país, moradores foram para as ruas como medida de segurança após o terremoto sacudir edifícios.



Nas suas redes sociais, o presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador informou que uma morte foi registrada na cidade de Manzanillo, no estado de Colima.

"O almirante José Rafael Ojeda Durán, secretário da Marinha, me informou que uma pessoa morreu devido à queda de um muro em um shopping center em Manzanillo, Colima", escreveu o chefe de Estado.

Me informó el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, que una persona falleció por la caída de una barda de un centro comercial en Manzanillo, Colima. pic.twitter.com/CmOsWjei0j — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 19, 2022

Dois grandes tremores na mesma data

O abalo sísmico desta segunda-feira foi registradoa na mesma data em que ocorreram dois outros terremotos de alta magnitude no México. Em 19 de setembro de 1985, um tremor causou a morte de mais de 10 mil pessoas no país, sendo considerado o mais devastador da história mexicana.

Já em 19 de setembro de 2017, um outro terremoto deixou 360 mortos no país. O evento teve magnitude 7.1 e ocorreu no estado de Puebla.

