Reprodução Jair Bolsonaro na ONU

O presidente Jair Bolsonaro (PL) discursará nesta terça-feira (20) na abertura da 77ª Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas ( ONU ), às 10h. Ele defenderá o seu governo e falará que o Brasil vive uma retomada econômica durante a pandemia da Covid-19. O chefe do executivo federal destacará que a inflação em solo brasileiro é menor do que grandes potenciais do mundo e que o país viu o PIB (Produto Interno Bruto) crescer 1,2% no segundo trimestre deste ano.



Segundo apuração do Portal IG, o mandatário deverá discursar por cerca de 15 minutos. Ele falará que seu mandato passou por muitas dificuldades por causa da pandemia do coronavírus. O governante ainda criticará gestões do Partido dos Trabalhadores e relatará que está trabalhando para impedir a “volta do comunismo no Brasil”.

Porém, diferente do que tem feito na campanha, ele evitará fazer discursos eleitoreiros. Não por acaso, a mensagem que o presidente passará na assembleia foi lido e revisado por marqueteiros do PL e pelo presidente da sigla, Valdemar Costa Neto.

Para causar boa impressão internacional, Bolsonaro defenderá que o mundo esteja de olhos abertos na política ambiental. Ele apontará ações que foram feitas no seu governo para proteger a Amazônia, o que pode gerar afirmações contraditórias. O número de focos de incêndios na região foi de 8.740 apenas nos três primeiros dias de setembro deste ano. No nono mês do ano passado, o registro de queimadas tinha sido de 16.742 focos, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.

O governante comentará sobre o crescimento de 1,2% do PIB no segundo trimestre deste ano. Ele ainda apontará dados da balança comercial, exportações, da agropecuária, entre outros temas. O objetivo é mostrar ao mundo que o Brasil vai na contramão do resto do mundo.

Bolsonaro falará da inflação

Desde o ano passado, quando questionado sobre a inflação, o chefe do executivo federal tem dito que o problema tem atingido o mundo todo e o Brasil vive um cenário favorável.

O governante comentará que o Brasil tem a sexta menor inflação entre os países do G20, em 2022. Um dos motivos que ele apontará é o Auxílio Brasil e elogiará o ministro da Economia Paulo Guedes.

Por fim, Bolsonaro comentará a guerra entre a Ucrânia e a Rússia, afirmando que é favorável que os dois países resolvam o conflito.

