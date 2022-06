Reprodução Malaio foi mordido no peito por jacaré, mas escapou dando socos na cabeça do réptil

Um homem conseguiu sobreviver a um ataque de crocodilo dando socos na cabeça do réptil.

Bohri Jali, de 54 anos, estava fazendo reparos na sua casa, próxima à margem de um rio em Kampung Tabuan Melayu ( Malásia ), na manhã do último sábado (4/6), quando foi abocanhado no peito por um crocodilo.

Ele disse que o agressor era um "crocodilo bebê", mas ainda grande o suficiente para lhe causar sérios e fatais danos, especialmente por causa do local da mordida.

Zairina Bohri, de 25 anos, filha do malaio, contou ao jornal "Utusan Borneo" que fora alertada sobre o ataque depois de ouvir sua mãe, Shamsiah Narawi, gritando. Ela correu para fora de sua casa e testemunhou a briga do seu pai com o crocodilo.

"Eu ouvi minha mãe gritar: 'Garota, seu pai está sendo atacado por um crocodilo!' Meu pai estava fazendo reparos no exterior da casa antes do ataque", afirmou.

Os golpes, contou ela, fizeram o crocodilo relaxar a mordida.

Depois, Bohri foi levado para uma clínica de saúde próxima para verificar seus ferimentos, mais por precaução. Dentes de crocodilos e jacarés costumam ter muitas bactérias.

