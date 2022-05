Reprodução/Weibo 31.5.2022 Funcionários negam que tenham cortado a juba do felino

Um leão do zoológico Guangzhou, na China, intrigou a internet e viralizou nas redes sociais após uma visitante ter fotografado o novo 'corte de cabelo' na juba do felino: uma franja.

Curioso, o episódio gerou diversas reaçãos nas redes sociais. Alguns internautas condenaram a aparência do leão, afirmando que o corte “é uma coisa horrível”. Já outras pessoas se divertiram com a situação e até fizeram memes com a aparência do leão.

Hoje eu tô só o leão com franja. pic.twitter.com/NIXwhra7rS — Denis Pessoa (@denis_pessoa_) May 31, 2022

Nível de sensibilidade: profundamente chateada com os comentários maldosos sobre o leão de franja. Parece até que é de mim que estão falando.



Parem de zoar o bichinho, pô. pic.twitter.com/lsEbF72qa1 — Anaís Motta (@_amotta) May 31, 2022

A publicação foi feita em 28 de maio - e logo alcançou outros visitantes que estiveram no zoológico recentemente, que disseram que o bicho não estava com o corte semanas atrás.

Diante da repercussão do caso, um funcionário do zoo negou que o felino tenha passado por “corte de cabelo”. Segundo ele, “ninguém se atreveria” a realizar o feito, tendo em vista a agressividade do leão.

A justificativa do zoológico é de que o bicho teria arrancado fiapos da juba com as próprias garras. “Assim, a juba pode ter sofrido pequenas mudanças às vezes”, disse.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.