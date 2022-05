Yan Boechat/O Globo - 14.03.2022 Civis ucranianos passam pelos corpos de dois soldados russos entre as cidades de Irpin e Bucha, perto de Kiev

aproximadamente 3.000 militares russos morreram ao longo dos três meses do conflito na Ucrânia.

As contagens foram baseadas checagem de fontes abertas (redes sociais, anúncios individuais de unidades militares, declaração de famílias, reportagens de meios locais), e realizadas pelo coletivo de jornalistas investigativos russos iStories e pelo serviço russo da rede britânica BBC.

O número de mortes parou de ser compartilhado por Moscou logo após um anúncio feito quanddo a guerra completou um mês, quando 1.351 mortes foram admitidas. A Ucrânia fala em 30 mil, e o Reino Unido, em 15 mil.

Analistas mais sóbrios acreditam que o número possa flutuar em torno de 7.000, talvez até 10 mil, mas ainda não há como confirmar. O mesmo ocorre do lado de Kiev, que não divulga dados sobre suas baixas.

A ONU apenas fala em cerca de 4.000 civis mortos, admitindo que é uma conta imprecisa.

