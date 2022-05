Lukas / Pexels Menina foi atacada em um acampamento nos EUA

Uma menina de 9 anos sobreviveu a um ataque de puma em Fruitland, Washington, Estados Unidos . O acidente ocorreu na manhã de sábado, quando Lily e dois amigos faziam um passeio por uma trilha perto de um acampamento.

A garota lutou com o animal enquanto seus amigos correram para se salvar e pedir ajuda. Adultos que estavam no local encontraram Lily coberta de sangue e a socorreram. Ela foi levada para um hospital de helicóptero e está se recuperando após uma cirurgia. A vítima teve vários ferimentos na cabeça e na parte superior do corpo. O animal acabou morto.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.