Reprodução/Facebook Lagarto entala em abacaxi do Bob Esponja

Um lagarto precisou ser salvo na emergência de um hospital veterinário em uma vila em Massachusetts, nos Estados Unidos, depois de ter sua cabeça entalada em uma réplica do abacaxi do desenho animado Bob Esponja.



Chamado de Randy, o lagarto é de uma espécie conhecida como dragão-barbudo. O caso aconteceu na última quarta-feira (25), e Randy foi salvo depois do acabaxi ter sido quebrado pelos veterinários.

"Essa é a emergência mais fofa que já tivemos", diz uma publicação na página do Facebook do New England Animal Medical Center, o hospital que atendeu o lagarto. "Não estamos rindo de você, Randy, estamos rindo com você. O abacaxi não sobreviveu, mas Randy está de volta em casa, feliz, deitado ao sol", disseram.

Reprodução/Facebook Lagarto após ser socorrido

Depois de pedidos, a página também publicou uma foto de Randy após a retirada do abacaxi. "Mesmo sem o abacaxi, ele ainda é nosso paciente mais fofo de todos os tempos", escreveram.



Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.