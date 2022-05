Reprodução/ZEPPET 26.5.2022 Japonês gasta R$ 76 mil para realizar o sonho de se transformar em cachorro

Um homem do Japão gastou cerca de 2 milhões de ienes (R$ 76 mil) para realizar o sonho de se transformar em cão. O valor foi investido numa fantasia de collie, sua raça favorita de cachorros.

Toco, como é conhecido, sente um grande amor pelos caninos e tem o fetiche de agir e ser como eles. Sendo assim, ele encomendou uma fantasia personalizada a um famoso estúdio japonês especializado em arte e modelagem, a Zeppet Workshop.

Toco compartilha na rede social vários vídeos em que aparece vestindo o traje enorme. A roupa, feita com pele sintética para se aproximar ao máximo da aparência do cão, impressiona pelo realismo e riqueza de detalhes.

Como se a caracterização não fosse suficiente, Toco ainda é um ótimo intérprete de cachorros: ele consegue segurar um papel com a boca, brinca com um bicho de pelúcia, deita, fica de barriga para cima e rola no chão.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.