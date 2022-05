Reprodução/Riverside County Cachorro atingido por flecha sobrevive

Uma Chihuahua de quatro meses precisou ser atendida por veterinários após ser atingida por uma flecha no pescoço, no sul da Califórnia. A cadela sobreviveu aos ferimentos e teve a seta retirada do corpo, segundo informou o Departamento de Animais do condado de Riverside.

Segundo as autoridades locais, uma moradora da região acionou a emergência após encontrar o animal gritando de dor.

Veterinários do Departamento de Animais tiraram radiografias da chihuahua e verificaram ser seguro realizar a retirada da flecha, apesar da gravidade dos ferimentos.

— Alguém atirar intencionalmente neste pobre filhote com uma flecha é repulsivo. Estamos chocados e esperamos que alguém possa nos fornecer qualquer informação sobre quem fez isso. Enquanto isso, continuaremos a tratar esse filhote e trabalharemos para encontrar um lar adequado para ela — disse a diretora do departamento Erin Gettis.

