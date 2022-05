Gabinete do Xerife do Condado de Charlotte Família encontrou o jacaré na piscina da casa onde moram

Uma família em Deep Creek, na Flórida, nos Estados Unidos, levou um susto ao encontrar um jacaré na piscina da casa onde moram.

De acordo com o Gabinete do Xerife do Condado de Charlotte, os moradores foram acordados com alguns "ruídos altos" pela manhã da última segunda-feira (16) e, quando saíram de casa para investigar de onde vinha o barulho, flagraram o animal.

O jacaré, segundo publicação nas redes sociais, pesava 250 kg e media cerca de 3 metros de comprimento.

"Ele rasgou a tela para chegar à água fresca e agradável", escreveu o escritório do xerife em publicação no Facebook .



À CNN norte-americana, o sargento Brad Stender disse que esses encontros com jacarés não são raros de acontecer na região, especialmente durante o verão e primavera, já que é a época de acasalamento.

"Esta ‘coisa’ era apenas monstruosa, gigantesca", afirmou Stender.



Ao se deparar com o jacaré, a família acionou a polícia local, que chamou um especialista. Com a ajuda de três agentes, o caçador usou um laço para puxar o animal para fora da piscina e, depois, fechou a boca dele com uma fita adesiva, para que ele fosse transportado com segurança.



Gabinete do Xerife do Condado de Charlotte Agentes ajudaram o especialista a tirar o animal de dentro da piscina





De acordo com Stender, o jacaré foi transferido para a cidade vizinha de Muse, que é “mais propícia” para o réptil.

O especialista explicou que, em situações como essa, o ideal é "manter distância". "Eles não vão atacá-lo se você não for até eles. Na maioria das vezes eles seguem seu caminho."

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.