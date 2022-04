Reprodução/redes sociais Animal não tinha uma das patas

Um jacaré "gigante" parou o trânsito em uma estrada na Flórida, nos Estados Unidos, ao realizar a travessia na última semana. Em vídeo compartilhado nas redes sociais é possível ver o momento em que o animal avança em direção ao outro lado.

O caminhoneiro Daniel Kaufman é o responsável por registrar o momento. Em vídeo, ele comenta que ficou impressionado com o tamanho do animal. Segundo ele, foi possível sentir o veículo mexer enquanto o jacaré passava por baixo.

“Ele está passando por baixo do meu caminhão. É oficial. Ele está embaixo do meu caminhão", diz Kaufman.

O réptil gigante estava sem uma das patas da frente. Não se sabe o que aconteceu com ele após a travessia.

