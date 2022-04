Reprodução/Twitter Além de Bruno, outra pessoa também foi atacada

Um homem foi atacado por uma barata enquanto estava sentado na mesa de um bar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na última segunda-feira (11). O momento, que foi registrado por câmeras de segurança do local, viralizou nas redes sociais.

No vídeo, é possível ver quando Bruno Stracke percebe o animal em sua perna e começa a se mexer para espantar a barata:

Acabei de sofrer um ataque de uma barata. Estou horrorizado. Traumatizado. Agora vim passar vergonha aqui também. pic.twitter.com/y964yz5lER — bruno (@StrackeBruno) April 12, 2022

Bruno contou que fez um "escândalo" por conta disso e chamou a atenção de todos que estavam no estabelecimento. Ele contou que a barata saiu de um bueiro aberto perto local.

O dono do bar, que é amigo de Bruno, compartilhou as gravações que viralizaram na internet.

Em vídeos compartilhados no Instagram, ele contou que após o caso com o barata, outro evento inusitado aconteceu. Um homem que também estava no bar tentou assustá-lo com um porquinho da índia.

Além de Bruno, um mulher acabou sendo atacada por outra barata.

