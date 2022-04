Reprodução/Instagram Casal tem o bolo de casamento recuperado após incêndio

Um casal de ingleses teve um alento após o local onde seria celebrado o casamento deles ser atingido por um incêndio: os bombeiros conseguiram recuperar o bolo preparado para o evento.

O caso curioso aconteceu com James Leggett e Amy Heath na cidade britânica de Bristol. Devido ao incêndio, a celebração teve de ser adiada mais uma vez, dado que a pandemia forçou os noivos a esperarem dois anos para conseguirem comemorar a união inicialmente prevista para agosto de 2020.

O casamento estava marcado para acontecer em um espaço do We The Curious, famoso museu de ciências da cidade. O noivo já estava no local quando recebeu a informação de que o telhado do prédio estava em chamas. Amy, por sua vez, estava hospedada em um hotel situado a cerca de 2 minutos de distância.





Os bombeiros precisaram agir para conter o fogo e, quando todos imaginavam que os pertences que estavam no local estavam perdidos, dois profissionais apareceram carregando o bolo do casamento nas mãos.

Eles decidiram cortar o bolo mesmo com a festa oficial cancelada. Sensibilizados com a história, o Bristol hotel e o Bristol Old Vic, teatro localizado na região, colocaram suas dependências à disposição para noivos e convidados comemorare após a interdição do museu.

Em uma publicação realizada na sua conta do Twitter, James Leggett posou para um foto com as chamas aos fundo e escreveu que o local pegou fogo enquanto ele aguardava os convidados.

Didn't *quite* get married, the venue caught fire as I was waiting for the guests to arrive... pic.twitter.com/CgkABbGCcD — Leggett (@Leggett84) April 9, 2022

