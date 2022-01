Reprodução Mulher tirou selfie após cair com carro em rio congelado

Após ter o carro afundado em um lago congelado na região Ottawa, no Canadá , uma mulher subiu no veículo e tirou uma selfie. A condutora entrou no rio Rideau, que estava parcialmente congelado, no último domingo (16), por volta das 16h30.



A mulher conseguiu sair do veículo quando ele ainda estava boiando e ficou posicionada em cima do carro, enquanto as pessoas tentavam se aproximar para salvá-la. Um grupo de moradores se mobilizou para tentar resgatar a motorista.

Dois moradores usaram um caiaque e uma corda para tirar a mulher de cima do veículo e deixá-la em um local seguro. No entanto, durante o processo, ela se posicionou na traseira do carro e parou para tirar uma selfie.

Veja:

"Tudo funcionou perfeitamente, nós a colocamos no caiaque, a puxamos e, assim que a retiramos, o carro ficou cheio", contou Zachary King, um dos responsáveis pelo resgate, ao CTV News Ottawa . Ele disse ter ficado em choque ao ver a mulher parando o resgate para tirar uma foto. "Nós a puxamos para fora e ficamos tipo, 'o que diabos você estava fazendo?"

De acordo com o jornal, a condutora foi acusada de operação perigosa de um veículo motorizado sob o Código Penal do Canadá.