Reprodução Pai tenta matar a mulher, erra e esfaqueia filho de apenas 8 meses

Um bebê de apenas 8 meses foi esfaqueado durante uma briga entre os pais. O caso aconteceu nesta terça-feira (19) em Sorriso, no Mato Grosso. Segundo a polícia, o pai da criança confessou que queria matar a mulher, mas acertou, por engano, o filho.

Segundo testemunhas, o pai e a mãe estariam discutindo quando o homem pegou uma faca e tentou atingir a mulher, que estava com o filho do casal no colo. A faca acertou a perna da criança.

A criança foi encaminhado para o hospital, onde precisou passar por uma cirurgia para retirar a faca, que ficou presa na perna. O bebê continua no hospital em observação, mas o quadro é estável.

Prisão

A Polícia Militar conseguiu prender o suspeito, que estava bastante alterado. Ele relatou que durante a briga, deu um soco no rosto da mulher, e pegou a faca em seguida, na intenção de matá-la.

Além disso, o homem ainda apresentava uma ferida de bala em uma das pernas. O disparo teria sido feito por populares, que o estavam perseguindo após o crime. Ele foi conduzido à delegacia e preso pelo crime.