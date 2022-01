SPINK & SON / Divulgação Casa de leilões irá vender rara moeda medieval encontrada por amador

Um arqueólogo amador da Inglaterra encontrou uma moeda medieval de ouro rara, que pode ser uma das primeiras cunhadas na Grã Bretanha. Datada do ano 1257, durante o reinado de Henrique III, a peça foi desenterrada próximo a uma fazenda em um pequeno condado do país.

O item histórico irá a leilão no próximo domingo. A casa de leilões responsável pelo evento espera conseguir com a venda um valor entre 200 mil e 400 mil libras, equivalente a R$ 1,5 e R$ 3 milhões.

Item muito raro

Apenas oito artefatos semelhantes existem no mundo e a maioria deles está em museus.

"A detecção de metais é minha maneira de me aproximar de nossos ancestrais. Isso me coloca tantas perguntas, como quem deixou cair isso? (...) A moeda foi encontrada em um local pouco atraente e poderia facilmente nunca ter sido recuperada", escreveu o responsável pela descoberta, que preferiu se manter anônimo.

O homem não tinha ideia do valor da moeda. Foi só quando ele postou o item na internet que o dono da casa de leilões o avisou sobre o valor da peça.

Segundo David Carpenter, professor de história medieval na King's College, as moedas de ouro de Henrique III foram as primeiras do tipo a serem feitas no país desde a conquista normanda da ilha britânica, em 1066. Até então, a economia da Inglaterra dependia das moedas de prata.