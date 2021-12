Reprodução / Facebook Cachorro 'ciclope' nascido nas Filipinas: animal viveu por apenas alguns dias

Se os fatos da política e da saúde surpreenderam o mundo, o que podemos dizer das situações envolvendo animais? De mulher dentro de cobra a chuva de ratos, 2021 não deu descanso aos fãs do 'mundo insólito'.

Em fevereiro de 2021, um cachorrinho com má formação nascido nas Filipinas ganhou os holofotes. Batizado de Ciclope, o animal que veio ao mundo com apenas um olho, duas línguas e um focinho viveu por apenas duas semanas.

Por cerca de duas semanas, as donas do animal tentaram alimentá-lo com um conta-gotas e leite em pó, mas ele não resistiu. Ele não conseguia comer e nem respirar corretamente.

Já em abril, o mistério do desaparecimento de uma fazendeira de 54 anos chegou ao fim após uma força-tarefa dos moradores da aldeia de Persiapan Lawela, na Indonésia.

A mulher havia sumido ao entrar na plantação de milho para checar se os javalis que rondavam a região haviam entrado na plantação. Na noite seguinte ela não voltou, e os vizinhos se organizaram para procurar.

Dentro da mata, os moradores encontraram os chinelos, o facão da fazendeira e uma cobra píton inchada. Eles mataram a cobra e o abri-la se depararam com o corpo da idosa ainda com a roupa que ela havia saído de casa no dia anterior . A região é famosa por ter muitas cobras, e a senhora Wa Tia foi a 2ª pessoa encontrada dentro de um animal no último ano.

A Austrália também escreveu seu nome na página das situações pitorescas de 2021. Em maio, um vídeo gravado por uma jornalista mostrou centenas de ratos sendo despejados por um cano de um silo de uma fazenda. A impressão era de que estava chovendo roedores!

Os fazendeiros australianos têm muitos problemas com roedores nos silos, onde grãos ficam armazenados. Dessa vez, porém, quando um deles foi limpar o local de armazenamento com uma máquina, os animais saíram voando pelos ares - muitos, já mortos. Imagina pegar uma "chuva" dessas a caminho de casa?