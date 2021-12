Reprodução Uma câmera de segurança instalada na porta da residência registrou o momento

Um morador do Colorado, nos Estados Unidos, recebeu uma visita inusitada. Conhecido como alce-touro, o animal adentrou a área da frente da casa e ainda tocou a campainha com um de seus chifres para anunciar sua chegada.

Câmeras de segurança instaladas perto da porta de entrada da residência gravaram o momento em que o animal se aproxima e toca a campainha de James F. Jonell. Confira:

Ainda que aparição de animais selvagens sejam comuns na região, Jonell contou que ficou chocado com a presença do alce e também feliz, pois esses animais são ecológica e economicamente importantes no estado.

"Minha família e eu ficamos bastante surpresos com essa situação, mas também um pouco satisfeitos", disse em entrevista ao canal FOX.