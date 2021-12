Reprodução / TikTok Mulher acordou abraçada ao porquinho-da-Índia dela

Uma cabeleireira de 29 anos pegou no sono enquanto estava bêbada e levou um susto ao acordar sem uma parte da franja e abraçada ao porquinho-da-Índia dela, em Kentucky, nos Estados Unidos . Depois de pensar sobre a situação, Gara Sullivan entendeu o que havia acontecido: o animal de estimação mastigou o cabelo dela enquanto ela dormia.

A história foi compartilhada pela mulher nas redes sociais e já atingiu mais de oito milhões de visualizações. No vídeo, Sullivan contou que chegou em casa bêbada após um jantar de Ação de Graças e decidiu dormir no chão abraçada com Dixie. Quando acordou, percebeu que o animal havia comido parte de seu cabelo.

Como Dixie quase não tem pelos em comparação com os outros porquinhos-da-Índia, a cabeleireira brincou que ela estava "com ciúmes", por isso teria mastigado a franja da dona.

"Eu fui para a sala de estar e meus fios de cabelos estavam lá no chão", disse ela ao Kennedy News and Media . "(Dixie) nem mesmo engoliu - ela apenas os deixou lá. Não senti nada, estava totalmente esgotada. Era a noite antes do Dia de Ação de Graças e eu bebi muito".

Sullivan disse ter outros dois porquinhos e que costuma deixá-los trancados, porque mastigar coisas é um hábito da espécie.



Mesmo depois do episódio, a mulher afirmou que Dixie é a mais tranquila entre 'os irmãos'. "Ela dorme muito e não me morde. Meus outros dois são maus e não vão hesitar em te morder. Dixie é muito fria — ela só gosta de cabelo humano!".

