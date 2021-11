Reprodução Facebook Objeto de metal encontrado em praia dos Estados Unidos

Um objeto de metal desconhecido apareceu em Playalinda Beach, uma praia da Flórida, nos Estados Unidos, na última sexta-feira (12). Autoridades acreditam que o objeto seja um velho tanque de lastro de um navio.

"Parece algum tipo de tambor de óleo, tambor grande", disse Tom O'Shea, que passava pelo local, à WKMG-TV.

A caixa possui cerca de 6 metros de comprimento e está vazia. Autoridades locais ainda trabalham para retirar o objeto do mar.

"Ao contrário de barcos ou outras coisas que são levadas pelo mar e que nós podemos serrar, este objeto não parece que possa ser cortado. Desse modo, ele vai ter que ser retirado da água, do lado do oceano", afirmou Kneifl, gerente de recursos do Canaveral National Seashore, à WKMG-TV.